Negativo anche Deidda (FdI): "Forse in cinque anni non abbiamo governato brillantemente"

“Con tutte le cautele del caso, la situazione non mi sembra positiva”. Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ospite al programma “L’Aria Che Tira” su La7, commentando i primi dati delle elezioni regionali in Sardegna. “C’è un giudizio negativo sulla giunta uscente” di centrodestra guidata da Christian Solinas. “C’era un presidente che abbiamo ritenuto di non ricandidare, ma la sostituzione non ha ribaltato il giudizio non positivo sulla giunta. Truzzu, sindaco di Cagliari, nella classifica dei sindaci del Sole 24 ore non risultava ai primi posti. Penso che bisognerà riflettere”, ha aggiunto Gasparri che nei giorni scorsi era arrivato in Sardegna per sostenere proprio la corsa di Truzzu a presidente della Regione.

Deidda (FdI): “Possiamo ancora vincere, aspettiamo dati definitivi”

“Che non sarebbe stata una passeggiata lo avevamo detto anche durante la campagna elettorale e si conferma dai primi dati. Abbiamo però anche detto che bisognava aspettare i dati definitivi e soprattutto eravamo consapevoli che i dati che stanno arrivando confermano che il centrodestra si può confermare alla guida della Regione perché abbiamo fatto un’ottima scelta con il candidato presidente e un buon lavoro di coalizione soprattutto nei territori”. Così, a LaPresse, il senatore di FdI Salvatore Deidda, che aggiunge: “I dati non sono così negativi come apparivano questa mattina. Possiamo ancora vincere”.

Deidda (FdI): “In questi cinque anni non abbiamo governato brillantemente”

“Mi aspettavo questo risultato a Cagliari. Che questa sfida non sarebbe stata una passeggiata, nonostante il governo a Roma stia andando bene”. A dirlo, intervistato da RaiNews24, è l’esponente FdI Salvatore Deidda, a proposito dei dati delle prime sezioni scrutinate nel capoluogo sardo che danno in vantaggio, Alessandra Todde su Paolo Truzzu. “Paghiamo il fatto che, forse, in cinque anni non abbiamo governato proprio brillantemente“, aggiunge Deidda che però conclude: “La partita si gioca sino all’ultima sezione”.

