La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani si sono incontrati per un pranzo di lavoro a Palazzo Chigi prima della riunione del Consiglio dei ministri. Secondo quanto viene riferito l’appuntamento tra Meloni, Salvini e Tajani è servito per una messa a punto dell’azione di governo e per armonizzazione il lavoro dei partiti per le prossime settimane, dopo il voto in Sardegna.

Fonti Chigi: “Clima positivo e disteso in incontro Meloni-Salvini-Tajani”

Il pranzo di lavoro che si è tenuto prima del Consiglio dei ministri tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, “si è svolto in un clima molto positivo e disteso”. L’incontro, viene spiegato, “rientra nell’ambito degli incontri periodici dei leader del centrodestra per fare il punto sull’attività del governo”.

