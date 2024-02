Il presidente della Regione Lombardia: "La cosa mi sollecita. Bisognerà vedere come sarà la situazione fra tre anni"

Attilio Fontana apre al terzo mandato come presidente della Regione Lombardia. “Adesso come adesso sarei disponibile, è chiaro che bisognerà vedere come sarà la situazione fra tre anni. Insomma, è un periodo lungo da qui al momento in cui dovrò prendere la decisione, per cui mi rifaccia la domanda fra tre anni. Idealmente la cosa, sicuramente, mi sollecita“, ha detto il governatore ai microfoni di ‘Aria Pulita’ su 7 Gold.

Eppure giovedì in commissione al Senato è stato bocciato l’emendamento della Lega. “Le affermazioni di Bonaccini sono state un pochettino più tranchant rispetto a quello che è successo nel centrodestra. Bonaccini ha paventato la possibilità di una spaccatura all’interno del partito”, ha aggiunto Fontana in merito alle discussioni nate all’interno di centrodestra e centrosinistra.

