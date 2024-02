L'evento è stato organizzato al Palazzo dei Congressi di Roma, assente Marta Fascina

Ha preso il via il Congresso di Forza Italia, organizzato al Palazzo dei Congressi di Roma. A presiedere i tre capigruppo alla Camera, al Senato e al Parlamento Ue, Paolo Barelli, Maurizio Gasparri e Fulvio Martusciello. In platea, tra gli altri, sono presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ed esponenti di vari partiti, tra cui Tommaso Foti e Lucio Malan per FdI, Simonetta Matone per la Lega, Maurizio Lupi per Noi moderati, Elena Bonetti per Azione e Michele Gubitosa per il M5S.

L’evento si è aperto con l’inno nazionale, seguito da quello dell’Unione europea. Poi Maurizio Gasparri ha introdotto il video dell’intervento in Senato di Silvio Berlusconi in occasione della fiducia al governo di Giorgia Meloni. Al termine una lunga standing ovation ha accolto le parole del fondatore del partito.

Meloni: “Prima volta senza Berlusconi, uomo straordinario”

“Per voi è la prima volta senza Silvio Berlusconi, un uomo straordinario che ha svolto un ruolo fondamentale per l’Italia nel mondo politico e nel mondo produttivo”, ha detto la premier Giorgia Meloni in un video messaggio al Congresso. “C’era chi diceva che dopo Berlusconi FI sarebbe finita ma noi sapevamo che era una previsione sbagliata, non c’è giorno in cui non legga sui giornali che la maggioranza è spaccata ma non solo stiamo lavorando bene ma con velocità e concretezza. Il centrodestra non è un’aggregazione che sta insieme per il potere o per impedire agli altri di andare al governo. Noi stiamo insieme per scelta e le nostre diversità ci rendono più forti”.

Meloni: “Tra poche settimane centrodestra festeggia 30 anni”

“Il centrodestra tra poche settimane festeggerà i primi 30 anni di storia, nel 1994 grazie al centrodestra gli italiani hanno conosciuto la democrazia dell’alternanza. In questi 30 anni abbiamo combattuto tante battaglie, alcune vinte, altre perse, ma tutto questo ci ha dato più forza e la ‘cassetta degli attrezzi’ per affrontare il lavoro di oggi, e riuscire ad arrivare alla madre di tutte le riforme”, il premierato, “per dare più stabilità con un governo eletto dai cittadini, che può essere rispettato e riconosciuto all’estero”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Meloni: “Posso immaginare quanto sia importante per voi ora il Congresso”

“Avevo promesso che avrei fatto di tutto per esserci ma stavolta è stato impossibile. Antonio sa bene quanto sia difficile per noi conciliare tutto. Ma non potevo mancare con un mio saluto al Congresso di FI, il momento per eccellenza nel quale i delegati scelgono una linea politica e posso immaginare quanto sia importante per voi questo momento, il primo Congresso senza Silvio Berlusconi”, ha detto ancora la premier.

Marta Fascina non parteciperà al Congresso

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti di partito, Marta Fascina non parteciperà all’evento di Forza Italia a Roma. L’ex compagna del Cavaliere, che nelle scorse settimane aveva annunciato la sua presenza, avrebbe quindi cambiato idea.

