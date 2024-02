Antonella Soldo: “Proibizionismo si può e si deve battere”

“Un messaggio chiaro al parlamento italiano”. Lo ha dichiarato Antonella Soldo, coordinatrice dell’Assemblea Legale, che stasera ha proiettato sulla facciata principale della Camera dei Deputati una foglia di marijuana. L’azione è stata compiuta in occasione della votazione, avvenuta venerdì in Germania, con cui è stata ratificata la legalizzazione della coltivazione e dell’uso personale della cannabis.

Meglio Legale, infatti, insieme ad altre realtà politiche e della società civile, sta portando avanti una raccolta di firme per proporre una normativa equivalente anche nel nostro paese: “Il proibizionismo si può e si deve superare”, ha aggiunto Soldo, sottolineando come “possiamo farlo anche in Italia, c’è una proposta di legge popolare”. Alla proiezione ha partecipato anche il segretario di +Europa Riccardo Magi, da sempre accanto ad Antonella Soldo nella battaglia per la cannabis legale: “Salutiamo quello che è avvenuto ogi in Germania e invitiamo a firmare la proposta di legge di iniziativa popolare Io Coltivo”.

