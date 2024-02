Il segretario di Forza Italia in occasione del comizio per la chiusura della campagna elettorale di Truzzu

“Noi siamo tutti uniti, mi dispiace per i signori della sinistra che dicono che siamo divisi, per i giornali di sinistra che dicono che litighiamo, invece lavoriamo insieme e siamo uniti per vincere le elezioni nelle regioni e anche in Europa. Si mettano l’anima in pace e si rendano conto che nessuno ha paura di noi, perché noi siamo persone per bene, anzi forse hanno paura di loro, che non sono in grado di governare e perdono dappertutto”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo dal palco allestito alla Fiera di Cagliari per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu per le elezioni regionali in Sardegna.

