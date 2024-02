Il vicepremier dal palco del comizio di chiusura della campagna elettorale di Truzzu alle regionali in Sardegna

“Oggi dimostrate che questa è una terra di orgoglio e di passione, e dimostrate quello che i compagni a sinistra non possono dimostrare: siamo uniti. Litigi e divisioni li lasciamo agli altri“. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal palco allestito alla Fiera di Cagliari per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu per le elezioni regionali in Sardegna.

