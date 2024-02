Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti: "Noi stiamo lavorando a un nuovo codice della strada"

‘Fleximan’ anche in Lombardia? “Sto cercando di risolvere il problema senza la fiamma ossidrica perché non è la soluzione. È illegale, è vietato dalla legge. Noi stiamo lavorando a un nuovo codice della strada. Nel 2023 i dati della Polstrada danno una diminuzione di morti e incidenti. Se fai più controlli, hai meno incidenti e meno morti. La prima causa di incidenti è la distrazione al volante, prevediamo il ritiro breve della patente per 15 giorni per chi guida con il telefonino, però l’autovelov ovunque e a casa no. L’autovelox vicino a una scuola, a un asilo nido, a un ospedale ci sta. L’autovelox su stradoni di due corsie è una fregatura per gli automobilisti, non è per la sicurezza. Gli autovelox fai di te, piazzati all’angolo non per salvare vita ma per fare cassa, non potranno essere messi. Il pianeta non lo salvi rompendo le scatole a migliaia di lavoratori“. Lo ha detto il vicepremier leghista e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a ‘Mattino Cinque News’ su Canale 5.

