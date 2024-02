Le postazioni sono state distrutte prima ancora di entrare in funzione. Il sindaco: "Questi gesti vili non ci intimidiscono"

‘Fleximan’ arriva anche nel Milanese: quattro autovelox sono stati ‘abbattuti’ lunedì sera, poche ore dopo l’installazione da parte del Comune, a Buccinasco nella Città metropolitana di Milano. Le quattro nuove postazioni erano state posizionate nel pomeriggio in via De Amicis a Gudo Gambaredo, nella nuova strada di collegamento tra via Lomellina e via Meucci (in entrambi i sensi di marcia) e in via Emilia, strade frequentati da ciclisti e runner e teatro di diversi investimenti e vere e proprie gare di velocità. Le scatole arancioni sono però state abbattute prima ancora di entrare in funzione, in attesa della segnaletica prevista dalla normativa. In corso le indagini della Polizia locale e dei Carabinieri di Buccinasco per individuare i responsabili (o il singolo autore). Il Comune intanto assicura che le postazioni saranno ripristinate e, laddove necessario, potenziate e controllate da telecamere. “Condanniamo con fermezza – dichiara il sindaco Rino Pruiti – i gravi atti vandalici compiuti da delinquenti che non hanno a cuore la sicurezza sulle strade né la vita delle persone. Non volete rischiare di prendere una multa? Rispettate i limiti di velocità, andate piano, rispettate la vita. Quanto è accaduto è davvero ignobile, lo specchio di una parte della società che disprezza il bene comune e che, stupidamente, ritiene di poter correre per le strade al di là di ogni regola, senza comprendere che stiamo spendendo soldi pubblici per salvare vite, per tutelare la sicurezza di tutti, per disincentivare comportamenti scorretti: questi gesti vili non ci intimidiscono, gli agenti di Polizia locale continueranno con i controlli quotidiani e ripristineremo anche le postazioni per i controlli elettronici”.

