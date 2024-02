I manifestanti hanno esposto numerosi cartelli per ricordare i bambini morti nella Striscia di Gaza

Circa mille persone hanno manifestato oggi a Torino per la Palestina. Il corteo è partito dal quartiere di San Salvario ed è arrivato in piazza Castello, dove è stata bruciata una foto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del premier israeliano Netanyahu. I manifestanti avevano una grande bandiera della Palestina e hanno esposto numerosi cartelli per ricordare i bambini morti durante la guerra scoppiata dopo il 7 ottobre.

