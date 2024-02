Avevano invitato anche Ghali ma il cantante non si è presentato

Gli attivisti della ‘Camera del non lavoro‘ hanno ripristinato le pietre d’inciampo in piazzale Baiamonti per i bambini palestinesi, danneggiate nelle scorse ore. Gli attivisti avevano invitato anche Ghali, dopo le sue dichiarazioni dal palco di Sanremo, ma il cantante non si è presentato. Dallo spazio occupato assicurano però di averlo contattato e che presto ci saranno novità.

