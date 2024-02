Il Presidente Senato La Russa ha chiamato la premier per esprimere vicinanza

Circa mille persone hanno manifestato oggi a Torino per la Palestina. Il corteo è partito dal quartiere di San Salvario ed è arrivato in piazza Castello, dove è stata bruciata una foto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come confermato a LaPresse da fonti delle forze dell’ordine. I manifestanti avevano una grande bandiera della Palestina e hanno esposto numerosi cartelli per ricordare i bambini morti durante la guerra scoppiata dopo il 7 ottobre.

La Russa chiama Meloni: “Vicinanza per foto bruciata a Torino”

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sentito al telefono la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per esprimerle la sua vicinanza, secondo quanto si apprende da fonti della presidenza, dopo che nel corso di un corteo pro Palestina che si è tenuto nel pomeriggio a Torino alcuni manifestanti hanno bruciato una foto della premier insieme a quella del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

L. Fontana: “Solidarietà a Meloni, no messaggi odio e violenza”

“Esprimo solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per quanto avvenuto a Torino. La manifestazione delle opinioni non deve trasformarsi in messaggi di odio e di violenza”. Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata