Presenti tutti i partiti di opposizione e molte associazioni

Sono centinaia le persone accorse a Largo Argentina, a Roma, per prendere parte alla fiaccolata organizzata a sostegno di Ilaria Salis, la cittadina italiana detenuta da un anno nelle carceri ungheresi. Molte le associazioni presenti, come Anpi e Fiom, ma anche tutti i partiti dell’opposizione, ad eccezione di Azione. Tutti i rappresentanti hanno espresso parole di sconforto nei confronti del ministro della giustizia Carlo Nordio, che poco prima aveva rilasciato dichiarazioni in cui attribuiva parte della responsabilità ai ritardi della famiglia.

