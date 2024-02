La leader dem al corteo per la liberazione della maestra detenuta a Budapest

Intona ‘Bella ciao‘ e grida ‘Ilaria libera‘ la segretaria Pd Elly Schlein nel corso della manifestazione in centro a Roma per la liberazione di Ilaria Salis. Camminando all’interno del corteo la leader dem ha anche incontrato l’europarlamemtare Massimiliano Smeriglio, che da poco ha lasciato il gruppo Pd a Bruxelles in polemica con la segretaria. Tra i due c’è stata una stretta di mano.

