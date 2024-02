La leader del Pd: "Deve essere riportata in Italia per fare qui i domiciliari"

“Noi continuiamo a insistere che Ilaria Salis debba essere riportata in Italia per poter fare qui i domiciliari”. Lo ha affermato la segretaria del PD Elly Schlein a margine della fiaccolata organizzata da più associazioni a supporto di Ilaria Salis, detenuta da un anno in Ungheria. “Non si può tollerare la violazione costante dei diritti e della dignità di una cittadina italiana che il mondo intero ha visto in catene e in guinzaglio al processo”, ha aggiunto Schlein, che nel corso del corteo che da Largo Argentina ha portato i manifestanti in presidio al Pantheon ha intonato lo slogan ‘Ilaria libera’ e il canto popolare ‘Bella ciao‘.

