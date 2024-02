Il ministro della Giustizia a Sky Tg24

Il ministro Carlo Nordio ha dichiarato che i familiari di Ilaria Salis “purtroppo hanno perso un anno: se avessero chiesto da subito gli arresti domiciliari in Ungheria, tutto questo forse non sarebbe accaduto. È un grande risultato che si siano convinti, ora ragioniamo step by step. Sarebbe un grande risultato se il giudice ungherese li concedesse. Speriamo poi di poter poi operare sulle convenzioni, i nostri accordi prevedono che una volta cessata la detenzione carceraria allora può scattare la norma di accordo internazionale secondo cui si può chiedere che i domiciliari vengano scontati in Italia”. Il ministro della Giustizia ha commentato la vicenda a SkyTg24.

