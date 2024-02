Così il segretario di stato vaticano dopo l'incontro per il 40° anniversario del concordato Stato-Chiesa

“Il centro delle nostre conversazioni riguardano i temi italiani”. Lo ha affermato il segretario di stato vaticano, il cardinale Parolin, dopo l’incontro all’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede per celebrare il 40° anniversario della modifica del concordato tra Stato e Chiesa. Tra i temi toccati, spiega il cardinale, anche quello della famiglia e del fine vita. “Questi incontri, in occasione dei Patti Lateranensi, sono più che altro momenti in cui si fa il punto della situazione”, ha poi chiarito il cardinale.

