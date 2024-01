Il cardinale a margine della presentazione del progetto “Dignitas Curae – Manifesto per la sanità del futuro”

“Dal punto di vista umano mi sembra che ci siano davvero poche prospettive di pace”. Lo ha affermato il cardinale Pietro Parolin a margine della presentazione del progetto “Dignitas Curae – Manifesto per la sanità del futuro” a cui ha preso parte anche il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Parolin ha risposto ai giornalisti presenti che gli chiedevano a che punto fosse la costruzione della pace nei due conflitti in atto. “Gli organismi internazionali avrebbero bisogno di una riforma, perché evidentemente sono nati in un periodo diverso”, ha aggiunto il cardinale ricordando le parole di Papa Francesco: “Se non c’è il senso della fraternità umana non si risolve niente”.

