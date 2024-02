Serve prima realizzare "le infrastrutture che servono alla Sicilia e alla Calabria", ha aggiunto il leader M5S

Giuseppe Conte boccia il progetto del ponte sullo Stretto di Messina voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. “Non ha senso se non realizziamo le infrastrutture che servono alla Sicilia e alla Calabria. Non ha senso togliere fondi di coesione assolutamente essenziali per lo sviluppo anche sociale della Sicilia e della Calabria per destinarli a un’unica infrastruttura che sappiamo che non si farà”, ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle a margine della proiezione del film ‘Palazzina Laf’ in Senato, a Roma.

Il presidente grillino ha poi commentato le polemiche riguardo il suo incontro con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini: “Mi rifiuto di credere alle ricostruzioni che leggo sui giornali di un Pd irritato. Ma stiamo scherzando? Io non posso incontrare il leader dei sindacati? Ma li incontro continuamente, mi rifiuto di credere a queste ricostruzioni”, ha aggiunto Conte. “L’incontro con Landini c’è stato. È stato un proficuo confronto, ampio sulle politiche del lavoro, sulle riforme che giudico assolutamente scellerate come l’autonomia differenziata e d’altra parte molto preoccupante anche la prospettiva del premierato. Ma ovviamente sono incontri che non tolgono nulla alla rispettiva autonomia e distinzione dei ruoli”.

