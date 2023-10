Il ministro dei Trasporti in conferenza stampa: "Il canone Rai sarà tagliato dalla bolletta dei contribuenti"

“Siamo soddisfatti, c’è l’approvazione nei tempi più rapidi possibili e sarà una manovra senza emendamenti di maggioranza, poi ovviamente l’opposizione fa il suo lavoro” ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla manovra. “Ci sono investimenti su ferrovie, strade, autostrade, alloggi universitari e, smentendo le chiacchiere vuote di alcuni giornali, c’è la copertura necessaria per un collegamento stabile tra Sicilia, Italia ed Europa. Carta canta” le parole del leader della Lega. In legge di bilancio ci sarà un “primo intervento sul canone Rai” che “sarà tagliato dalla bolletta dei contribuenti“.

