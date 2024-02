Il ministro della Difesa è stato ricoverato d'urgenza per forti dolori al petto

“Crosetto quante pere hai fatto? Il #vaccino funziona? Ti auguro di cuore di uscirne bene per poi lottare dalla ‘parte giusta’, quale essa sia, in ogni campo”. “Crosetto affetto da pericardite? Il Karma“. “Crosetto fece la terza dose addirittura in anticipo”. “Guido Crosetto, colui che si faceva le dosi di vaccino Covid solo perché non gli funzionava il green pass, è stato ricoverato per una pericardite”. Sono solo alcuni dei post apparsi sul social dopo la notizia del ricovero d’urgenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, per una sospetta pericardite. Ai messaggi di stampo no vax non mancano tuttavia le reazioni contrarie. “Prima dicono che i politici hanno fatto un vaccino falso, poi, appena si sentono male, dicono che è colpa del vaccino. Spero che il ministro #Crosetto si riprenda presto, i no vax hanno solo dimostrato di essere i soliti sciacalli inetti”, scrive ad esempio una utente su X.

