Il ministro della Difesa si è presentato (solo ed a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, con forti dolori al petto

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato ricoverato d’urgenza nella notte per una sospetta pericardite. “A seguito di un dolore perdurante da ieri mattina – si legge in una nota della Difesa -, il ministro Crosetto si è presentato (solo ed a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, con forti dolori al petto. È immediatamente monitorato e poi sottoposto ad una coronarografia. Non ci sono notizie sulle cause ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una pericardite”.

La Russa: “Auguri e un forte abbraccio all’amico Guido Crosetto”

“All’amico Guido un forte, fortissimo abbraccio e gli auguri più sinceri di pronta guarigione”. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo il ricovero in ospedale del ministro della Difesa Crosetto per una sospetta pericardite.

Fontana: “Vicinanza e auguri a Crosetto”

“Rivolgo al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, le espressioni della più sentita vicinanza e gli auguri di una pronta ripresa”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in una nota.

