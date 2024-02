Così il leader del M5S a margine della proiezione al Senato del film "Palazzina Laf" di Michele Riondino

“Questa è la legislatura in cui noi finalmente cambiamo la Rai: fuori la politica e i partiti. Questo è il nostro progetto. Stiamo lavorando per realizzare degli Stati generali. Quindi c’è un progetto di Stati generali organizzato dalla presidente della commissione di Vigilanza, Floridia. Stiamo lavorando concretamente a questo”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a margine della proiezione al Senato del film “Palazzina Laf” di Michele Riondino.

“Oggi – io l’ho detto all’inizio – dopo che c’è una legge del 2015 voluta dal governo Renzi dire a questo governo che non deve nominare l’amministratore delegato, il presidente della Rai e via discorrendo è una cosa che non ha senso. Perché adesso ci sono loro legittimamente votati dai cittadini italiani e loro utilizzano e applicano le norme che, peraltro, ha voluto il Pd. Quindi, da questo punto di vista non ho partecipato a quel sit-in. Mi sembra, invece, più serio lavorare a una prospettiva reale e mettersi” attorno “a un tavolo e vedere davvero chi vuole riformare la Rai. Ovviamente, noi siamo disponibili a confrontarci con tutti”, ha aggiunto.

