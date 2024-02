Maurizio Senigagliesi ha anche confermato che il gruppo non parteciperà alla manifestazione di giovedì al Circo Massimo

“È stato un incontro molto positivo, è in atto un cambiamento”. Queste le uniche dichiarazioni di Maurizio Senigagliesi (Riscatto Agricolo) dopo che una delegazione del movimento di agricoltori è stata ricevuta al ministero dell’Agricoltura lunedì pomeriggio. Senigagliesi ha anche confermato che Riscatto Agricolo non parteciperà alla manifestazione al Circo Massimo a Roma organizzata per giovedì da ‘Cra – Agricoltori traditi’.

