Dopo l'incontro in cui il movimento ha incassato il sì del governo alle sue richieste

È il momento della festa al presidio di Via Nomentana a Roma degli agricoltori legati al movimento ‘Riscatto Agricolo‘: l’incontro con il governo è andato bene, il movimento spontaneo nato sulla critica alle politiche agricole europee ha incassato quello che voleva. Difesa dei prodotti italiani, interventi sull’Irpef per le imprese agricole, lotta al cibo “sintetico” e soprattutto il riconoscimento di un tavolo permanente di confronto tra governo e movimento: un passo importante per molti insperato. “Il segreto – dice il leader del movimento Salvatore Fais – è la passione, che ci ha reso determinati ad andare avanti”.

