Il leader di Riscatto Agricolo dopo l'incontro con il governo: "Ora cominceremo a smobilitare, giovedì un bel pranzo e poi ce ne andremo a casa"

“Abbiamo fatto il primo gol, siamo contenti ma è l’inizio di una partita molto lunga“. Così Salvatore Fais, leader di Riscatto Agricolo, tornando al presidio dei trattori in via Nomentana a Roma, commenta quanto scaturito dal suo incontro (insieme a una delegazione del gruppo) con il governo presso il ministero dell’Agricoltura. “Il segreto è la passione che abbiamo per il nostro lavoro, è questo che ci ha portato avanti imperterriti a costruire tutto questo. Ci sono stati dei momenti in cui la palla è andata fuori dalla riga ma abbiamo saputo ripartire. Ora cominceremo a smobilitare ma ci vorrà tempo perchè con la pioggia il terreno è pericoloso per i mezzi. Giovedì si farà un bel pranzo e poi ce ne andremo a casa”.

