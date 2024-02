Il senatore di Forza Italia: "Quella del 7 ottobre è una pagina assimilabile all’olocausto"

“Ognuno può pensarla come vuole, ma poi bisognava anche ricordare dei ragazzi uccisi e stuprati mentre c’era un rave party”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia ai cronisti che gli hanno chiesto delle polemiche sollevate al Festival di Sanremo legate agli appelli per il cessate il fuoco a Gaza. “Parole dell’ambasciatore condivisibili e le ho condivise pubblicamente”, ha aggiunto il capogruppo forzista in Senato, che ha poi aggiunto: “Il comunicato della RAI è tardivo e insufficiente. L’ambasciatore ha ragione”, dato che quella del 7 ottobre è una “pagina assimilabile all’olocausto, fatta da Hamas, islamici fondamentalisti”.

