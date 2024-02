Così il vicepremier che però spiega: "Sempre pronti a migliorare le situazione"

“Già con quota 10mila euro vengono esentati quasi l’80% delle aziende agricole. Già un risultato molto importante”. Lo ha dichiarato Antonio Tajani rispondendo alle domande dei cronisti sull’aliquota IRPEF per gli agricoltori a margine della conferenza stampa per la presentazione delle proposte redatte dalla consulta nazionale di Forza Italia. “Se si può migliorare la situazione siamo sempre pronti a farlo, sempre con delle proposte che non siano demagogiche ma che possano permettere di risolvere i problemi”, sottolinea il vicepremier, rispondendo a chi gli chiedeva merito delle posizioni contrastanti della Lega sul tema: “A volte la demagogia serve soltanto ad avere qualche titolo sui giornali, poi serve saper governare i processi e trovare accordi utili” e per questo bisogna “promettere sempre ciò che si può fare, non quello che non si può fare, perché si diventa ridicoli e si rischia di fare il male dell’agricoltura”.

