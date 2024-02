Il corteo è partito attorno alle 7 dal casello autostradale della Valdichiana. I mezzi agricoli sono in marcia lungo la Cassia

È partito attorno alle 7 dalla zona del casello autostradale della Valdichiana il corteo di trattori diretto a Roma per portare la protesta degli agricoltori toscani nella capitale. I mezzi agricoli sono in marcia lungo la Cassia.

Arrivo trattori a Roma previsto alle 17

È previsto per oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, l’arrivo dei trattori partiti questa mattina da Siena. Il presidio statico, di alcuni dei partecipanti alla protesta che sfocerà venerdì in un corteo in centro a Roma, sarà in via nomentana all’altezza del Grande Raccordo Anulare. L’ufficio di Gabinetto della questura di Roma, sta seguendo in diretta l’evolversi della situazione per garantire l’ordine pubblico. La Polizia Stradale, si occupa invece dell’aspetto che riguarda la viabilità stradale, sulle arterie di collegamento con la Capitale, mentre polizia Municipale gestirà la viabilità sulle strade interne al Gra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata