Così il vicepremier: "Amici degli Stati Uniti indipendentemente dal futuro presidente"

“Bisogna capire che per contare anche all’interno della Nato bisogna essere credibili e l’Europa lo è se si dà una politica estera e di difesa seria”. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti sulle recenti dichiarazioni di Trump sulla Nato a margine della conferenza stampa della consulta nazionale di Forza Italia. Tajani ha anche sottolineato l’importanza di dire agli Stati Uniti che “noi ci siamo, siamo all’interno della Nato, ma siamo interlocutori dello stesso livello”. Il vicepremier non è voluto entrare nella campagna elettorale degli Stati Uniti, ma si è limitato a commentare dicendo che: “Non condivido quello che ha detto il candidato Trump, ma non tocca a me interferire”, chiarendo che quello che “a noi interessa è il rapporto strategico transatlantico con gli Stati Uniti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata