L'ex presidente degli Stati Uniti in un comizio a Conway, in Carolina del Sud

L’ex presidente americano Donald Trump ha dichiarato che incoraggerebbe la Russia a fare “quel diavolo che vuole” a qualsiasi Paese membro della Nato che non rispetti le linee guida di spesa per la difesa, ammettendo che non rispetterà la clausola di difesa collettiva se rieletto. In un comizio a Conway, in Carolina del Sud, Trump ha detto che “uno dei presidenti di un grande Paese” a un certo punto gli ha chiesto se gli Stati Uniti avrebbero comunque difeso il Paese se fossero stati invasi dalla Russia, anche se “non avessero pagato”, rispettando le linee guida di spesa dell’Alleanza, quindi spendendo meno del 2% del Pil per la difesa. “Se non paghiamo, ci proteggerete comunque?”, ha chiesto. “Assolutamente no”, ha risposto Trump. “Se non paghi sei un delinquente. Non ti proteggerei”, ha raccontato di aver risposto. “In effetti, li incoraggerei a fare quel diavolo che vogliono. Devi pagare. Devi pagare i tuoi conti”. Una dichiarazione che la Casa Bianca descrive come “spaventosa e folle”.

Stoltenberg: “Trump? Pronti a difendere ogni alleato”

“La NATO resta pronta e capace di difendere tutti gli alleati. Qualsiasi attacco alla NATO sarà affrontato con una risposta unita e decisa“. Lo ha dichiarato il segretario dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, come riferito da Sky News, in merito alle recenti parole di Trump, che ha minacciato di incoraggiare la Russia ad attaccare paesi della NATO che non rispettano gli impegni finanziari dell’Alleanza. “Qualsiasi insinuazione sul fatto che gli alleati non si difenderanno a vicenda mina tutta la nostra sicurezza, compresa quella degli Stati Uniti, e mette a rischio i soldati americani ed europei”, ha continuato Stolteneberg, “mi aspetto che, a prescindere da chi vincerà le elezioni presidenziali, gli Stati Uniti rimarranno un alleato della NATO forte e impegnato“.

