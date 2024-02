Il testo è a firma Tosato, Bizzotto e Stefani

La Lega chiede il “terzo mandato” per i presidenti di Regione. Lo prevede un emendamento leghista al dl Elezioni presentato in commissione Affari costituzionali al Senato, a firma Tosato, Bizzotto e Stefani. Le disposizioni – si legge – “si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione”.

