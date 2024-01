Ok anche al concordato preventivo biennale in materia di fisco

Via libera in Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al Dl Elezioni con ‘disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale’. All’interno del provvedimento, l’abbinamento di elezioni amministrative ed europee l’8 e il 9 giugno e il via libera al terzo mandato per i sindaci nei paesi sotto i 15mila abitanti.

Calderoli: “Coronamento storica battaglia della Lega”

“Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Elezioni, che non solo dispone l’abbinamento di amministrative ed europee nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno per favorire la massima partecipazione al voto ma soprattutto prevede la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti”, ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, sottolineando che si tratta del “coronamento di un’altra storica battaglia della Lega, nell’interesse dei territori e dei cittadini”.

Fisco, via libera a concordato preventivo biennale

Via libera da parte del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, anche al decreto legislativo con ‘disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata