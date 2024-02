Foto da Facebook

Il post del gruppo locale del partito: "Perché non va in procura? Altrimenti sono solo illazioni. Fratelli d'Italia gliel'ha chiesto questa mattina..."

Il circolo locale di Fratelli d’Italia ha portato in piazza a Biella un dromedario in occasione della visita di Matteo Renzi in città. “Renzi, il puro, viene a Biella a raccontarci che ‘qualcuno mente’. Perché non va in procura? Altrimenti sono solo illazioni. Fratelli d’Italia gliel’ha chiesto questa mattina…” si legge in un post su Facebook. Renzi ha infatti attaccato Delmastro sul caso Pozzolo: Delmastro poco dopo ha annunciato che ha querelato Renzi già da giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata