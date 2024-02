Tutti respinti gli emendamenti che erano stati presentati dalle opposizioni

L’aula del Senato ha dato il via libera all’articolo 1 del disegno di legge sulla Giustizia, quello relativo all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, con 99 voti favorevoli, 50 voti contrari e 8 astenuti. Tutti respinti gli emendamenti che erano stati presentati dalle opposizioni.

L’esame del provvedimento va avanti con gli emendamenti all’articolo 2.

Gasparri: “Nel 2022 archiviato il 90% dei casi”

“Secondo dati del Ministero della Giustizia, nel 2022 sono stati archiviati 3.536 fascicoli aperti per abuso d’ufficio su 3.938, cioè il 90% dei casi. Nel 2022, su 205 sentenze per Abuso d’ufficio, ci sono state 8 condanne, cioè l’8,8%. Nel 2021, sempre secondo dati del Ministero della Giustizia, su 4.745 indagini per Abuso d’ufficio ne sono state archiviate 4.121, l’87%. Su 318 sentenze le condanne sono state 9, Il 2,8%. È evidente che questo reato non ha funzionato. I dati sul fallimento dell’Abuso d’ufficio sono eclatanti. Come Ricci del Pd, noi difendiamo i sindaci. Non li difende il Pd, che ha abbandonato anche gli esponenti del suo partito che poi si sono rivelati innocenti. Viva la giustizia vera”. Così il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, intervenendo in Aula sul ddl Nordio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata