Il leader della Lega: "Non è questo il modo di confrontarsi"

(LaPresse) Attraverso un video postato sul proprio profilo Twitter, Matteo Salvini prende le difese degli agricoltori che, da tutta Europa, sono arrivati davanti alla sede del Parlamento europeo di Bruxelles per protestare contro le politiche dell’Unione europea. Il leader della Lega ha mostrato il filo spinato che è stato installato dalle forze dell’ordine per garantire sicurezza ai leader giunti nella città belga per il Consiglio europeo straordinario. “Domani mattina (giovedì 1° febbraio, ndr.) a Bruxelles agricoltori e trattori si raduneranno davanti al Parlamento europeo, che li aspetta con il FILO SPINATO. Non è questo il modo di confrontarsi con chi chiede di salvare il lavoro, la salute e i prodotti della propria terra, rifiutandosi di piegarsi al cibo sintetico di qualche multinazionale. Sostenerli è e deve essere una priorità dell’Europa”, ha scritto Salvini a corredo del video.

