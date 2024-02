In Place du Luxembourg, dove si riuniranno in mattinata i manifestanti provenienti da tutta Europa, alcuni copertoni sono stati dati alle fiamme

Circa un migliaio di trattori stanno bloccando le strade di Bruxelles. La capitale belga si è svegliata questa mattina con gli ingorghi creati dagli agricoltori in protesta contro le politiche dell’Ue. Lo riporta il quotidiano belga Le Soir. Le autorità consigliano ai cittadini di privilegiare il trasporto pubblico o i mezzi alternativi all’auto. In Place du Luxembourg, dove si riuniranno in mattinata i manifestanti provenienti da tutta Europa, i manifestanti hanno dato fuoco a copertoni e altro materiale, provocando dei piccoli roghi.

