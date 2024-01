Il presidente della Regione Puglia è poi duro sul tema autonomia differenziata: "Un delirio"

“Non sono l’unico candidato, ce ne sono anche altri”. Lo ha affermato Michele Emiliano, governatore della Puglia, interrogato dai cronisti sulla questione del terzo mandato. Il presidente ha affermato che in Puglia “non c’è un uomo solo al comando”, bensì una squadra, e ha poi ricordato che nella sua regione non c’è limite di terzo mandato, perché la legge nazionale non è mai stata recepita.

“Il limite dei mandati per sindaci e presidenti di regione è incostituzionale, limita la sovranità popolare”, ha affermato Emiliano. Emiliano ha poi affrontato anche il tema dell’autonomia differenziata: “Si creano venti ordinamenti giuridici diversi” e per questo motivo “una stessa azienda dovrebbe rispettare regole diverse a seconda della regione in cui si spostano”. Per il governatore questo è un “delirio”.

