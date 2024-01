Il sindaco di Napoli: "Parcellizzare temi strategici indebolimento per Paese"

Il Senato ha approvato la legge sull’Autonomia differenziata, provvedimento che però non convince Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. “Ho sempre mostrato grandi perplessità, ma non per una questione di contrapposizione Nord-Sud. Vedo due problemi molto grandi”, ha detto a Roma il primo cittadino del capoluogo campano. “Da un lato ci sono materie strategiche su cui ci vuole unità d’azione a livello nazionale e poi a livello europeo. Quindi parcellizzare dei temi strategici per il Paese in 20 regioni, mi sembra un indebolimento del Paese. E poi si parla tanto di autonomia delle regioni. Non si danno poteri ai sindaci delle città. Non vorrei che si sostituisse a un centralismo romano un centralismo regionale. Questo potrebbe creare ancora più problemi di quanti avuti fino ad ora”, ha aggiunto.

