Il ministro dell'Interno: "Differirle ad altri giorni non significa negare la libertà di manifestare ma renderla compatibile con i valori connessi alla ricorrenza"

C’è l’ipotesi che i cortei pro-Palestina, in programma per sabato 27 gennaio, vengano rinviati. Le manifestazioni, infatti, coinciderebbero con il Giorno della Memoria, dedicato all’Olocasuto. “Ci sono valutazioni in corso”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa, dopo il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. “Le autorità di pubblica sicurezza stanno incontrando coloro i quali vorrebbero proporre queste manifestazioni per sollecitare la possibilità che vengano differite ad altri giorni, perché differirle non significa negare la libertà di manifestare ma renderla compatibile con i valori connessi alla ricorrenza” di sabato 27. “Se non dovesse succedere faremo le nostre valutazioni e adotteremo dei provvedimenti”, ha sottolineato Piantedosi.

