Sulle elezioni in Basilicata il ministro si è detto "convinto che gli elettori premieranno il buon governo di Bardi"

“Non ho difficoltà a dire che Bardi ha ben governato e per quel che mi riguarda sono convinto che gli elettori della Basilicata premieranno il buon governo”. Lo ha affermato il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, in ingresso al cdm. Il ministro è poi intervenuto sulla questione del familismo nel governo e in Fratelli d’Italia. “Non credo che il giudizio debba essere dato da questo ma dal lavoro”, aggiungendo che: “Un ministro lo si può attaccare su temi concreti o su queste cose. Quando lo si attacca su queste cose è perché mancano i temi concreti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata