La premier risponde alla segretaria del Pd durante il question time alla Camera

Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Elly Schlein alla Camera: al centro dell’attenzione c’è il tema della sanità. “Come giustamente ricorda la collega Schlein, il tetto alla spesa per il personale sanitario è stato introdotto nel 2009 e questo negli anni ha comportato il crescente ricorso ai contratti a termine e al devastante fenomeno dei medici gettonisti. Noi ci troviamo a fare i conti con una situazione che si è stratificata negli ultimi 14 anni, e non le dirò ‘perché non lo avete fatto voi’. Le dirò collega Schlein che considero un’implicita attestazione di stima il fatto che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei dieci anni che siete stati al governo. Grazie per fidarvi di noi e di questo governo”, ha detto la premier nel corso del question time a Montecitorio, rispondendo a una interrogazione presentata dalla segretaria del Pd.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata