La segretaria del Partito democratico dopo il question time alla Camera della presidente del Consiglio: "Siete al governo per risolvere problemi o per continuare a fare opposizione?"

Elly Schlein attacca ancora Giorgia Meloni e il suo esecutivo, questa volta in merito alla sanità. “Ormai ci sono persone che sono costrette a sperare che la propria malattia corra meno in fretta della lista di attesa per una visita. Mancano medici e infermieri, i pronto soccorso sono allo stremo. Abbiamo dimenticato gli eroi della pandemia, come pensate di risolvere: con i gettonisti o chiedendo a chi c’è di fare di più?”, ha detto la segretaria del Partito democratico alla Camera dopo il question time della presidente del Consiglio. “Le chiediamo di sbloccare il tetto di spesa per la sanità. Non ci dica ‘perché non lo avete fatto voi?’ Perché io al governo ancora non ci sono stata e perché lei è al governo da 16 mesi e l’Italia aspetta risposte ora”.

Schlein a Meloni: “Siete al governo per risolvere problemi o per fare opposizione?”

“Presidente Meloni ma voi siete al governo per risolvere problemi o per continuare a fare opposizione? Perché io ero stata più delicata. Nel 2009 è stato introdotto il tetto di spesa alla sanità e sa chi era ministro nel 2009? Lei”, ha sottolineato la leader dem. “Sulla sanità dimostrate che non esiste nessuna destra sociale, questa è una destra letale sul diritto alla salute”.

