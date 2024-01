Il ministro per la Pubblica Amministrazione in visita nel comune campano: "L'attività che stiamo facendo smentisce la narrazione di una PA inefficiente"

“Abbiamo chiuso il bando per l’assunzione di 31 persone per rafforzare il Comune di Caivano il 15 dicembre e assumeremo queste persone a partire dalla fine di questo mese fino a fine febbraio. Questo significa che in due mesi e mezzo siamo riusciti ad aprire e chiudere un bando. È un esempio di efficienza della pubblica amministrazione e mi fa molto piacere che si realizzi qui a Caivano”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, a Caivano (Napoli) al termine dell’incontro per la messa a punto del Piano di interventi per l’implementazione della capacità amministrativa del Comune.

“L’attività che stiamo facendo – ha aggiunto il ministro – smentisce la narrazione di una pubblica amministrazione goffa, inefficiente, che fa le cose con fatica. Qui a Caivano abbiamo lavorato, c’è stata un’interazione molto proficua tra tutte le istituzioni del territorio e siamo riusciti a portare a casa un risultato straordinario. Avremo 31 persone dedicate a questo Comune a disposizione già dal mese di febbraio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata