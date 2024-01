Presente anche il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi

I ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sono a Caivano (Napoli) per la presentazione del “Programma degli interventi per incrementare la capacità tecnica ed operativa del Comune di Caivano”. Con loro, negli spazi della Biblioteca comunale al Castello feudale, sono presenti il commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano, e i componenti della Commissione straordinaria che regge il Comune dopo il commissariamento per infiltrazioni della criminalità organizzata. Presente anche il sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, il questore di Napoli Maurizio Agricola e il prefetto di Napoli Michele Di Bari.

