Il capogruppo di Fi al Senato: "Conte farebbe anche da coniglietta al Crazy Horse per andare sulle cronache”

Il capogruppo di Fi al Senato Maurizio Gasparri parla di Regionali dopo le tensioni nel centrodestra sul nome di Bardi in Basilicata, di cui la Lega chiedeva un passo indietro, che arrivano dopo quelle sulla Sardegna. “Anche in Basilicata, intorno a Bardi, ci sarà un epilogo unitario”. dichiara l’esponente azzurro. “Le critiche che alcuni facevano a Solinas erano precedenti”, ha aggiunto, affermando che il tempismo della magistratura gli ha reso il governatore uscente “simpatico”. Non manca una stoccata al leader M5S Giuseppe Conte sul caso Mes- Meloni con la richiesta del Giurì d’onore avanzata dall’ex premier “Conte farebbe anche da coniglietta al Crazy Horse per andare sulle cronache. La mia stima nei confronti della Meloni è grande quanto la disistima nei confronti di Conte”.

