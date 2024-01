Il vicepremier e segretario di Forza Italia: "Non abbiamo fatto nessuna polemica sulla Sardegna"

“Per quanto ci riguarda Bardi non è in discussione“. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando a 24 Mattino su Radio 24 delle Regionali e della candidatura per la presidenza della Basilicata. “Noi non abbiamo fatto nessuna polemica sulla Sardegna tantomeno su Bardi, non abbiamo chiesto a nessuno di andarsene”, ha aggiunto.

“La Basilicata – ha detto Tajani – è ben governata da Bardi”, che è “una persona trasparente, perbene” e “credo meriti di continuare a governare nell’interesse dei lucani e del Paese”. Tajani si è detto sicuro che “all’interno del centrodestra prevarrà buon senso. Nessun passo indietro di Bardi”.

