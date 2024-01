Il capogruppo FdI al Senato: "L'atto della magistratura non dipende da nessuno degli attori politici"

La scelta del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu come candidario unitario del Centrodestra alle elezioni regionali in Sardegna? “Abbiamo detto tutti che avremmo trovato un accordo, noi abbiamo proposto Truzzu: c’è poi stato quel fatto che è spiacevole (l’indagine per corruzione sul presidente uscente, il leghista Christian Solinas, ndr), ma sono arciconvinto che saremmo arrivati all’accordo in ogni caso“. Così Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, intercettato dai cronisti a Roma. “C’è stato questo atto della magistratura, ma non dipende da nessuno degli attori politici”, ha aggiunto.

