Il candidato del centrodestra: "Vogliamo governare con i sardi"

“Dobbiamo avere la capacità di parlare a tutti. Quello che vogliamo non è battere le sinistre ma governare con i sardi”. Lo ha detto il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, candidato da Fratelli d’Italia alla presidenza della regione per le elezioni del 25 febbraio in Sardegna a Quartu Sant’Elena, dove ha aperto la sua campagna elettorale.

