Gentiloni: "Abbiamo bisogno di un'intesa in poche settimane"

Il Parlamento europeo ha approvato la posizione negoziale della commissione Affari economici sulla riforma del Patto di Stabilità, con 431 voti a favore, 172 contrari e 4 astenuti. I negoziati con il Consiglio Ue e la mediazione della Commissione aal via oggi alle 13.

Gentiloni: “In momento incertezza serve intesa presto”

Il voto di oggi in Parlamento sulla posizione negoziale per la riforma del Patto di Stabilità “è un passo per noi molto importante e positivo. E’ chiaro che nel negoziato che comincia già oggi pomeriggio tra Parlamento e Consiglio la Commissione farà ogni sforzo per raggiungere un’intesa. Sarà necessario uno spirito di compromesso tra tutti. Abbiamo bisogno di un’intesa in poche settimane se vogliamo dare rapidamente un quadro di regole per i bilanci dei nostri paesi che garantisca in un momento molto difficile, con gravi incertezze anche geopolitiche, Stabilità e investimenti, crescita sostenibile ma oggi è un passo molto positivo in questa direzione”, ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, in un punto stampa a margine della plenaria del Parlamento europeo.

“La Commissione si augura che l’entrata in vigore sia il più rapida possibile – ha aggiunto – ma sarà una decisione che verrà presa dai diversi governi. Oggi dopo il voto del Parlamento quello che è fondamentale trovare un’intesa finale tra governi e Parlamento in modo tale che si abbia una base legislativa solida. Ripeto: non è un momento – basta dare un’occhiata alla cartina geografica e alle tensioni che ci sono – in cui l’Europa può permettersi o di tornare alle vecchie regole del Patto di Stabilità o di avere incertezza sul quadro regolatorio. C’è bisogno di una riforma e di un’intesa rapida sulla riforma”, ha sottolineato.

